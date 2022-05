Galo zen Centre culturel Le Forum, 21 mai 2022, Nivillac.

**Au menu de cette balade drolatique :** **Marie Chiff’mine et Mataô Rollo**, deux guides clownesques vous conduisent dans le bourg, dans un jardin ou ailleurs ! Ils mettent le public, gallésant ou non, en condition de découverte, d’apprentissage ou de révision du gallo, le tout dans un état de détente formidable ! Des postures de bien-être et des jeux accompagnent avec humour cette école buissonnière qui incite le public à se transformer en super-héros libérateurs de langue en danger. La météo annonce une averse de poésie, contes, blagues, chant et danse en gallo !

7€ – Gratuit pour les moins de 15 ans et pour ceux qui ont achetés un billet pour le spectacle “La Houle es avettes”

Balade contée et bilingue (Gallo/français) dans un joli coin de Nivillac !

Centre culturel Le Forum 56100 Nivillac Nivillac Morbihan



