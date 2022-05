Galo Zen / Balade bilingue dans Nivillac Centre Culturel le Forum Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Nivillac

Galo Zen / Balade bilingue dans Nivillac Centre Culturel le Forum, 21 mai 2022, Nivillac. Galo Zen / Balade bilingue dans Nivillac

Centre Culturel le Forum, le samedi 21 mai à 15:00

Une proposition d’école buissonnière pour découvrir, apprendre ou réviser son galo. Deux guides clownesques appliqueront leur pédagogie bienveillante avec des jeux et des postures de bien-être pour faciliter l’échange linguistique. Ces conditions d’apprentissage ludique inciteront le public, gallésant ou non, à se transformer en super-héros libérateur de cette langue en danger. Écriture et jeu : Marie Chiff’mine & Mataô Rollo

7€ – Gratuit jusqu’à 15 ans et pour les personnes ayant acheté leurs billets du vendredi soir.

Une proposition d’école buissonnière pour découvrir, apprendre ou réviser son galo. Deux guides clownesques appliqueront leur pédagogie bienveillante avec des jeux et des postures de bien-être… Centre Culturel le Forum 56130 Nivillac Nivillac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Nivillac Autres Lieu Centre Culturel le Forum Adresse 56130 Nivillac Ville Nivillac lieuville Centre Culturel le Forum Nivillac Departement Morbihan

Centre Culturel le Forum Nivillac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nivillac/

Galo Zen / Balade bilingue dans Nivillac Centre Culturel le Forum 2022-05-21 was last modified: by Galo Zen / Balade bilingue dans Nivillac Centre Culturel le Forum Centre Culturel le Forum 21 mai 2022 Centre culturel Le Forum Nivillac Nivillac

Nivillac Morbihan