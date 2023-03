Gallowstreet NEW MORNING, 12 mai 2023, PARIS.

Gallowstreet NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Gallowstreet est un grand orchestre de cuivres qui puise dans le hip-hop, le disco ou la house pour renouveler le répertoire des fanfares et secouer les foules ! Partout où ils passent, ces jeunes néerlandais (dont certains issus de Jungle by Night) surprennent le public par leurs riffs explosifs, leur son massif et une présence scénique incroyable. Des thèmes rassembleurs inspirés par la vie nocturne vibrante d’Amsterdam et soutenus par une rythmique implacable et des cuivres rutilants. Déjà dix ans de musiques cuivrées avant-gardistes à l’actif de Gallowstreet ! Originaire d’Amsterdam et plus particulièrement de la Galgenstraat (d’où la traduction anglo-saxonne de Gallowstreet) où se situent les quais historiques de la ville, le groupe s’est identifié à ce haut lieu de la fête nocturne et de la liberté musicale. Composé aujourd’hui d’un octet avec six cuivres percutants et deux percussionnistes explosifs, le brass-band n’a pas son pareil pour ajouter une ambiance club à son profil de fanfare new-orléanaise « second line », gorgeant le swing typique d’un big-band de groove incendiaire venu du hip-hop, de la house et de l’afro-beat, s’inspirant des sets des meilleurs DJ’s pour développer une approche singulière du live, qu’il s’agisse de reprises de morceaux célèbres ou de leurs compos dont certaines sont déjà considérées comme des classiques par des fanfares amateurs du monde entier. Il faut dire que partout, dans les plus grands festivals où ils ont systématiquement mis le feu, leur énergie faramineuse et l’incandescence de leur répertoire –instrumental ne peuvent qu’être contagieuses et déclencher une irrépressible envie de danser. Leur dernier album « Our Dear Metropolis » offre un regard neuf dans l’univers brass bands tout en rendant hommage au changement constant de leur ville natale.

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

