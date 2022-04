GALLOWSTREET FANFARE, 3 août 2022, .

GALLOWSTREET FANFARE

2022-08-03 21:00:00 – 2022-08-03

Dans le cadre de la Déferlante, Gallowstreet fanfare va animer les rues de Saint-Brevin.

Le groupe de cuivres Gallowstreet est de retour avec son nouvel album Our Dear Metropolis, un hommage à la ville et aux habitants d’Amsterdam.

Avec Our Dear Metropolis, ils posent la question « À qui appartient la ville ? » et ripostent à la tendance du surtourisme, des habitants poussés vers la sortie par la hausse des loyers et la privatisation des espaces publics dans leur ville natale.

