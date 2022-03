Galloued, Elixir et La Gibernotte Salle polyvalente | Stuckange Stuckange Catégories d’évènement: Moselle

Stuckange

Galloued, Elixir et La Gibernotte Salle polyvalente | Stuckange, 19 mars 2022, Stuckange. Galloued, Elixir et La Gibernotte

Salle polyvalente | Stuckange, le samedi 19 mars à 19:30

Plusieurs sets musicaux à partir de 19h30 et jusque minuit! Repas (réservation recommandée) et bière spéciale Saint Patrick! Organisé par l’association ALICE (Association de Loisirs InterCommunalE).

Gratuit

Animation musique celtique St Patrick’s bar Salle polyvalente | Stuckange Rue des Lilas, 57970 Stuckange Stuckange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:30:00 2022-03-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Stuckange Autres Lieu Salle polyvalente , Stuckange Adresse Rue des Lilas, 57970 Stuckange Ville Stuckange lieuville Salle polyvalente , Stuckange Stuckange Departement Moselle

Salle polyvalente , Stuckange Stuckange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stuckange/

Galloued, Elixir et La Gibernotte Salle polyvalente | Stuckange 2022-03-19 was last modified: by Galloued, Elixir et La Gibernotte Salle polyvalente | Stuckange Salle polyvalente , Stuckange 19 mars 2022 Salle polyvalente | Stuckange Stuckange Stuckange

Stuckange Moselle