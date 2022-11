Gallo en scène : atelier gallo entre gallésants

2022-11-27 – 2022-11-27 Pratiquer le gallo, le parler, l’écouter, l’écrire… un plaisir partagé par de nombreux groupes en Haute Bretagne (plus d’une quinzaine) qui se retrouvent autour de l’apprentissage de la langue. Le festival propose une rencontre entre tous ces pratiquants autour d’un atelier. L’atelier sera animé autour de photos, de textes, d’enregistrements audio. Ce n’est pas un cours de langue, il est nécessaire de posséder des notions afin de pouvoir prendre part aux échanges. Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2022-11-15 par

