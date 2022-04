Galliano Solo Milly-Lamartine, 23 juillet 2022, Milly-Lamartine.

Galliano Solo Milly-Lamartine

2022-07-23 – 2022-09-18

Milly-Lamartine

[RÉCITAL]

Pour le concert de clôture, Musival a l’honneur d’accueillir Richard Galliano. Maître du mélange des genres, du jazz au classique en passant par la musique de film, il a carte blanche pour jouer avec nos émotions. Un concert plein de surprises !

PROGRAMME

Debussy, Satie, Granados, Legrand, Nougaro, Piazolla, Galliano – Improvisations

Richard Galliano, accordéon

// MUSIVAL – du 14 au 18 septembre 2022 //

Pour sa 4e édition, Musival multiplie les surprises musicales, avec notamment un duo baroque mariant accordéon et viole de gambe, ainsi qu’une performance de percussions dans les carrières de la Lie.

Le festival accueille également deux stars internationales : Maria Bayo, l’une des plus grandes sopranos d’Espagne, et le maître de l’improvisation Richard Galliano.

reservation@musival.com

Milly-Lamartine

