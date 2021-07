Galliae Dijon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Dijon.

Galliae 2021-07-10 – 2021-07-10 Rue de la Chouette Cour arrière Hôtel de Vogüé (Salle des Gardes en cas d’intempéries)

Dijon Côte-d’Or

EUR 5 5 Commencée à L’Escalier compagnie théâtrale, la collaboration entre Olivier Urbano, compositeur et accordéoniste, et Andrea Guidotti, flûtiste et clarinettiste, se poursuit cet été par une création musicale, voyage en terres celtiques.

Pour ce concert, Céline Peran les a rejoint à la harpe et au chant. Balades et mélodies, composées par Olivier Urbano pendant ce long temps d’arrêt de la vie culturelle, revisitent les thèmes celtiques sur lesquels se sont posés les textes de Lyle Miller.

Olivier Urbano > En parallèle à une activité de composition et d’interprétation, Olivier Urbano a collaboré notamment avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, la Biennale de Venise, Maurice Jarre… Il transmet son savoir au Conservatoire à rayonnement régional de Dijon et à l’École supérieure de musique de Bourgogne-Franche Comté.

Céline Peran > Formée au chant lyrique et la harpe aux conservatoires de Chalon-sur-Saône et Strasbourg, Céline Peran fait partie de groupes issus de la scène musique actuelle, participe à des formes pluridisciplinaires et chante actuellement dans diverses formations : Blue Velvet avec le pianiste Samuel Aznar, duo de musique contemporaine et improvisée avec la saxophoniste Mireia Pellisa, Ensemble Sine…

Andrea Guidotti > Après une formation musicale à l’école Atheneum musicale de Florence Andrea Guidotti commence à se produire en tant que clarinettiste dans des orchestres de sa région natale, participe à des concours nationaux et internationaux. Il se produit dans de multiples formations de musique classique ou de jazz. Les Dijonnais ont pu l’apprécier depuis 2015 dans les nombreux concerts du trio Cland’estin.

Production L’Escalier compagnie théâtrale avec le soutien de la Ville de Quetigny et de la Ville de Dijon.

—-

Tarif unique : 5€

Réservations au 06 03 99 22 27 ou theatredelescalier@free.fr

À partir de 10 ans

theatredelescalier@free.fr

—-

