Gallery: « Leconte fait son cinéma » Centre Belge de la Bande Dessinée, 7 décembre 2021, Ville de Bruxelles.

Gallery: « Leconte fait son cinéma »

du mardi 7 décembre au samedi 26 mars 2022 à Centre Belge de la Bande Dessinée

Le nom de Patrice Leconte évoque nombre de films marquants, dont la renommée témoigne de leur succès. Pendant plusieurs mois, deux auteurs de bande dessinée l’ont accompagné au fil de ses projets, prenant note de chaque étape de l’aventure. L’union de ces talents nous offre un album remarquable qui revisite avec humour la carrière du réalisateur. Celle-ci s’anime sous les traits de Nicoby et la plume de Joub, entre rencontres, anecdotes, partages et découvertes. Le dessin expressif répond au rythme dynamique des dialogues et réparties. Le duo d’auteurs complices dresse le portrait d’un homme drôle, humble, ouvert, multipliant les projets. Son autre passion, la bande dessinée, est évoquée au travers de sa collaboration au magazine Pilote dans les années 1970 comme dessinateur et scénariste. De ses débuts à aujourd’hui, le cinéaste se confie avec sincérité, partage ses souvenirs, les réussites comme les difficultés et déceptions. Le projet de son dernier film, « Maigret », se dévoile peu à peu pour notre plus grand plaisir, jusqu’à l’effervescence du plateau de tournage… Le CBBD adore quand « Leconte fait son cinéma » et propose avec cette exposition de partager un moment savoureux entre Septième et Neuvième Art ! Mélanie Andrieu, Centre Belge de la Bande Dessinée Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale

Gratuit à l’achat de ticket d’entrée pour le musée

Le nom de Patrice Leconte évoque nombre de films, dont la renommée témoigne de leur succès. Deux auteurs de BD l’ont accompagné au fil de ses projets, prenant note de chaque étape de l’aventure.

Centre Belge de la Bande Dessinée Rue des Sables 20 Ville de Bruxelles Bruxelles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-02T10:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-04T10:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T10:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T10:00:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-11T10:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T10:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T10:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T10:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-18T10:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T10:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-25T10:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T10:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T10:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00