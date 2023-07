Vernissage Galleria Continua / Les Moulins GALLERIA CONTINUA / Les Moulins Boissy-le-Châtel, 17 septembre 2023, Boissy-le-Châtel.

Vernissage Galleria Continua / Les Moulins Dimanche 17 septembre, 12h00 GALLERIA CONTINUA / Les Moulins Entrée libre

Galleria Continua vous invite à découvir les nouvelles expositions : vernissage le 17 septembre à partir de 11h.

JULIO LE PARC, Aurora

MICHELANGELO PISTOLETTO, 60 ans d’identités et d’altérités

THE ABILITY TO DREAM, group show

***

À voir aussi :

Art & Futur – group show pour les maternelles

LONG TERM PROJECTS : Etel Adnan, Kader Attia, Daniel Buren, Subodh Gupta, Zhanna Kadyrova, Anish Kapoor, Pascale Marthine Tayou, Sislej Xhafa

GALLERIA CONTINUA / Les Moulins 46 rue de la Ferté Gaucher, 77169 Boissy-le-Châtel Boissy-le-Châtel 77169 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)1 64 20 39 50 http://www.galleriacontinua.com GALLERIA CONTINUA est une galerie d’art contemporain fondée en 1990 à San Gimignano par trois amis : Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi et Maurizio Rigillo. Pour marquer sa présence en Europe, en 2007 la galerie ouvre un espace en France à Boissy-le-Châtel, dans la campagne à l’est de Paris, en investissant une ancienne papeterie de 10.000 mètres carrés : Le Moulin de Boissy. Plusieurs fois par an, l’ancienne usine rénovée accueille des projets et des expositions présentant des œuvres monumentales d’artistes des cinq continents. En 2010, Galleria Continua se lance dans un nouveau défi en rachetant l’ancienne papeterie de Sainte-Marie, à un kilomètre du Moulin de Boissy, renforçant ainsi son action sur le territoire français. Depuis 2011, deux grands espaces sont ainsi ouverts au public, pour un total de 40.000 mètres carrés alloué aux expositions au milieu de la nature. GALLERIA CONTINUA / Les Moulins est ouverte au public du mercredi au dimanche, de 12h à 18h et sur rendez-vous. Les Moulins sont animés par des visites guidées chaque jour. La galerie est toujours ouverte sauf le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et le 14 juillet. Transports publics depuis Paris : SNCF-Transilien, ligne P.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Photo: Allison Borgo