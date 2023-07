Promenade sensorielle – La vie des moulins GALLERIA CONTINUA / Les Moulins Boissy-le-Châtel, 16 septembre 2023, Boissy-le-Châtel.

Promenade sensorielle – La vie des moulins Samedi 16 septembre, 16h00 GALLERIA CONTINUA / Les Moulins Entrée libre

Galleria Continua / Les Moulins presente Une promenade sensorielle – La vie des moulins : une promenade qui invite à découvrir la richesse culturelle et historique de Boissy-le-Châtel, entre le moulin de Boissy et le moulin de Sainte-Marie, le long de la rivière et dans la nature.

L’objectif du projet est de rendre enfin accessible le chemin le long de la rivière qui relie les deux sites de la Galleria Continua et de permettre aux visiteurs de se promener en toute sécurité, entourés par la nature. Le long du parcours, différents panneaux seront installés pour raconter l’histoire de la région et l’importance des moulins pour le territoire, ainsi qu’une série d’éléments qui feront appel aux autres sens dans le but d’enrichir la promenade. Cette expérience interactive pour tous les publics, dans le respect de l’histoire et de la nature.

GALLERIA CONTINUA / Les Moulins 46 rue de la Ferté Gaucher, 77169 Boissy-le-Châtel Boissy-le-Châtel 77169 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)1 64 20 39 50 http://www.galleriacontinua.com GALLERIA CONTINUA est une galerie d’art contemporain fondée en 1990 à San Gimignano par trois amis : Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi et Maurizio Rigillo. Pour marquer sa présence en Europe, en 2007 la galerie ouvre un espace en France à Boissy-le-Châtel, dans la campagne à l’est de Paris, en investissant une ancienne papeterie de 10.000 mètres carrés : Le Moulin de Boissy. Plusieurs fois par an, l’ancienne usine rénovée accueille des projets et des expositions présentant des œuvres monumentales d’artistes des cinq continents. En 2010, Galleria Continua se lance dans un nouveau défi en rachetant l’ancienne papeterie de Sainte-Marie, à un kilomètre du Moulin de Boissy, renforçant ainsi son action sur le territoire français. Depuis 2011, deux grands espaces sont ainsi ouverts au public, pour un total de 40.000 mètres carrés alloué aux expositions au milieu de la nature. GALLERIA CONTINUA / Les Moulins est ouverte au public du mercredi au dimanche, de 12h à 18h et sur rendez-vous. Les Moulins sont animés par des visites guidées chaque jour. La galerie est toujours ouverte sauf le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et le 14 juillet. Transports publics depuis Paris : SNCF-Transilien, ligne P.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

photographe 11h45