GALETTES EN FÊTE ! Nébian Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

GALETTES EN FÊTE ! Nébian, 7 janvier 2023, Nébian Nébian. GALETTES EN FÊTE ! 4 Rue Anatole France Nébian Hérault

2023-01-07 09:30:00 09:30:00 – 2023-01-07 12:30:00 12:30:00 Nébian

Hérault Nébian Venez partager un temps convivial et participatif autour de la galette des Rois! Nous cuisinerons les galettes tous ensemble et vous pourrez fabriquer vos plus belles couronnes pendant la cuisson! Puis place à la dégustation!

Vous pouvez venir avec votre meilleure recette, une boisson à partager ou juste le sourire! Ce temps festif sera accompagné par Les Frangins, duo musical d’airs populaires qui donne le sourire! Ouvert à toutes et tous, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés! (Événement sans alcool) Venez partager un temps convivial et participatif autour de la galette des Rois ! Nous cuisinerons les galettes tous ensemble et vous pourrez fabriquer vos couronnes pendant la cuisson ! Dégustation sur place, venez avec votre recette, une boisson à partager ou juste le sourire! Temps festif accompagné par le duo Les Frangins. Ouvert à tous. Les enfants de moins de 12ans doivent être accompagnés. roulcontact@terre-contact.com +33 6 31 64 62 47 Chandlervid85

Nébian

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse 4 Rue Anatole France Nébian Hérault Ville Nébian Nébian lieuville Nébian Departement Hérault

Nébian Nébian Nébian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nebian-nebian/

GALETTES EN FÊTE ! Nébian 2023-01-07 was last modified: by GALETTES EN FÊTE ! Nébian Nébian 7 janvier 2023 4 Rue Anatole France Nébian Hérault Nébian Hérault Hérault Nébian

Nébian Nébian Hérault