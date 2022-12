Galette Show Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Galette Show Istres, 14 janvier 2023, Istres . Galette Show 3 Chemin De Saint Pierre Les Heures Claires Maison pour Tous Istres Bouches-du-Rhône Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre

2023-01-14 15:00:00 – 2023-01-14

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre

Istres

Bouches-du-Rhône Au programme une ambiance conviviale, musicale, dansante Fêtons la bonne année autour d’une galette Surprise +33 4 42 55 32 20 Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Maison pour Tous Adresse Istres Bouches-du-Rhône Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Ville Istres lieuville Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Maison pour Tous Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Galette Show Istres 2023-01-14 was last modified: by Galette Show Istres Istres Maison pour Tous 14 janvier 2023 3 Chemin De Saint Pierre Les Heures Claires Maison pour Tous Istres Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône