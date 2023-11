WOMAN GROOVES : TINA MWENI & DJ CALI + BETSY Galette Records Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

BETSY

(Neo Soul / R’n’B) – LIVE

Laissez vous emporter par la voix suave et atypique de Betsy. ,

Entre Pop Soul et R’n’B, l’alchimie de ses mélodies fait d’elle une artiste émergentes de la scène musicale marseillaise.

TINA MWENI & DJ CALI

(Hip Hop & African Grooves)

Tina Mweni :

Tina est née au Kenya à Nairobi et a vécu par la suite au Danemark où elle a pu exercer ses passions : la danse, le chant, le rap, la poésie et le mannequina. C’est une star dans son pays au Danemark …

Elle est maintenant à Marseille pour votre plus grand plaisir !

Hip Hop & African Grooves qui n’a rien à envier à Sampa The Great ou Little Simz.

Tina Mweni a conquit nos âmes de mélomanes à Galette Records et nous la soutiendrons au-delà de sa prestation !

A découvrir impérativement !!!

Dj Cali :

Technicienne son de métier, Cali est issue de l’Akademix DJ School où elle a été formée par DJ DJEL (membre du groupe Fonky Family).

Elle intègre rapidement le groupe CYMATIC et propose des Dj sets nourris des influences Hip-Hop, Funk & G-Funk de la côte Californienne…

