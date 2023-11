NxQuantize pop-up store Galette Records Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

NxQuantize pop-up store Samedi 4 novembre, 18h00 Galette Records Entrée libre

On très heureux de vous convier à un pop-up store chez Galette Records le samedi 4 novembre de 18h à 21h

L’occasion de se retrouver entre ami.e.s, passionné.e.s, mélomanes, pour trinquer à la sortie de l’album OnYi.

NxQuantize nous fera l’honneur d’un set live machine, accompagné de quelques guests & friends, aux instrus et aux platines.

Et pour découvrir OnYi c’est par ici > http://fanlink.to/nxquantize-onyi

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Galette Records 70, Rue des trois frères Barthélemy 13006 Marseille Marseille 13000 La Plaine Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://fanlink.to/nxquantize-onyi »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T18:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00

2023-11-04T18:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00