Massilia Sound System, séance de dédicaces Galette Records Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Massilia Sound System, séance de dédicaces Galette Records, 19 novembre 2022, Marseille. Massilia Sound System, séance de dédicaces Samedi 19 novembre, 17h00 Galette Records ♫♫♫ Galette Records 70, Rue des trois frères Barthélemy 13006 Marseille La Plaine Marseille 13000 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.galette-records.com »}, {« link »: « https://galette-records.com/catalogue?artists=135759 »}] A l’occasion de la sortie de la Box collector Massilia Sound System – Box Vol 1 le groupe nous fera le plaisir de leur venue pour une séance de dédicaces à Galette Records Marseille !

Seront disponibles ce jour-là en vinyles :

– Massilia Sound System : Box Vol 1

(Box 10 vinyles 45 tours)

– Massilia Sound System : Sale Caractère

– Massilia Sound System – Mixtape

C’est Samedi 19 Novembre à partir de 17h

Galette Records – 70 Rue des trois frères Barthelemy 13006 Marseille

www.galette-records.com

Précommandez le coffret ici : https://galette-records.com/catalogue?artists=135759

