Galette des rois – Par l'association Le Monde Magique d'Evann
COMPLEXE ALBERT CAMUS
7 allée de l'étang
Domloup
Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Domloup Venez célébrer l’épiphanie, en famille, entre amis au profit de l’ association Le Monde Magique d ‘Evann.

L’après-midi sera magique avec la présence de magiciens bénévoles pour des démonstrations de magie de proximité. Ce sera aussi l’occasion de se retrouver autour de jeux de société, n’hésitez pas en apporter d’ailleurs!

Sur place, vente de galette des rois et buvette. Evann est atteint de myopathie et la recette de cette journée sera intégralement reversée à l’association d’Evann pour l’achat d’équipements et activités adaptés à son handicap.

Pour soutenir l'association, des dons libres seront possibles et si vous souhaitez devenir membre de l'association, la cotisation est au tarif de 10 € pour l'année 2023. Merci de venir nombreux soutenir Evann.
+33 6 83 68 72 42
http://www.lemondemagiquedevann.fr/

