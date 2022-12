Galette des rois Château-Chinon (Campagne) Château-Chinon (Campagne) Château-Chinon (Campagne) Catégories d’évènement: Château-Chinon (Campagne)

Nièvre Château-Chinon (Campagne) Au programme : de nombreuses activités gratuites pour les enfants avec des courses en sac, du tir à l’arc, du chamboule tout, des parcours d’obstacles… Durant cet après-midi, l’association Au trot Au galop sera présente pour vendre des parts de galettes des rois à déguster sur place ou à emporter, ainsi que des boissons chaudes et froides. Pour toute part de galette achetée, l’association vous offre un verre de cidre pour les adultes ou un verre de boisson sans alcool pour les plus jeunes asso.autrotaugalop@gmail.com Château-Chinon (Campagne)

