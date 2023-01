GALETTE- CONCERT Tuzaguet Tuzaguet Tuzaguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tuzaguet

GALETTE- CONCERT Tuzaguet, 22 octobre 2023, Tuzaguet Tuzaguet. GALETTE- CONCERT TUZAGUET à l’église Tuzaguet Hautes-Pyrénées à l’église TUZAGUET

2023-10-22 15:00:00 15:00:00 – 2023-12-22

à l’église TUZAGUET

Tuzaguet

Hautes-Pyrénées Tuzaguet Participez à une après-midi festive et gourmande avec :

• le moment galette des rois à 15h00

• musique et accordéon à 17h00. Inscrivez-vous avant le 16/01 ! Participation libre. à l’église TUZAGUET Tuzaguet

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tuzaguet Autres Lieu Tuzaguet Adresse Tuzaguet Hautes-Pyrénées à l'église TUZAGUET Ville Tuzaguet Tuzaguet lieuville à l'église TUZAGUET Tuzaguet Departement Hautes-Pyrénées

Tuzaguet Tuzaguet Tuzaguet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuzaguet-tuzaguet/

GALETTE- CONCERT Tuzaguet 2023-10-22 was last modified: by GALETTE- CONCERT Tuzaguet Tuzaguet 22 octobre 2023 Hautes-Pyrénées Tuzaguet TUZAGUET à l'église Tuzaguet Hautes-Pyrénées Tuzaguet Hautes-Pyrénées

Tuzaguet Tuzaguet Hautes-Pyrénées