Galette à l’EHPAD Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Galette à l’EHPAD Brantôme en Périgord, 12 janvier 2023, Brantôme en Périgord . Galette à l’EHPAD 5 place de la Jeunesse Espace Socioculturel Le Ruban Vert Brantôme en Périgord Dordogne Espace Socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse

2023-01-12 13:15:00 – 2023-01-12 16:30:00

Espace Socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse

Brantôme en Périgord

Dordogne Passez un après-midi à jouer et partager la galette avec les résidents de l’EHPAD de Champagnac-de-Belair. Réservé aux +55 ans. Masque obligatoire. Sur réservation. Passez un après-midi à jouer et partager la galette avec les résidents de l’EHPAD de Champagnac-de-Belair. Réservé aux +55 ans. Masque obligatoire. Sur réservation. +33 5 53 56 74 70 Le Ruban Vert Espace Socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord

dernière mise à jour : 2022-12-26 par

Détails Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Brantôme en Périgord Adresse Brantôme en Périgord Dordogne Espace Socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse Ville Brantôme en Périgord lieuville Espace Socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord Departement Dordogne

Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome-en-perigord/

Galette à l’EHPAD Brantôme en Périgord 2023-01-12 was last modified: by Galette à l’EHPAD Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord 12 janvier 2023 5 Place de la Jeunesse Espace Socioculturel Le Ruban Vert Brantôme en Périgord Dordogne Brantôme en Périgord Dordogne

Brantôme en Périgord Dordogne