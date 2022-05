GALETS DECORES

2022-07-20 – 2022-07-20 Un atelier animé par un agent de la médiathèque pour décorer ses galets avec ses héros de BD préférés ! > Cabane “Lire à la plage,

> A partir de 6 ans

>Durée : 45 mn

