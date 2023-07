Un voyage dans le temps : à la découverte du grand magasin toulousain Galeries Lafayette Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Un voyage dans le temps : à la découverte du grand magasin toulousain Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 Galeries Lafayette Gratuit. Sur inscription. Les places sont limitées, merci de commander autant de billets que de personnes présentes lors de la visite. Durée : environ 45 minutes. Point de rendez-vous : à l’entrée principale du magasin.

Partez à la découverte de l’histoire de votre grand magasin toulousain labelisé : « Patrimoine du XXe siècle ».

Laissez-vous conter la naissance du prêt-à-porter et l’histoire de l’hôtel particulier Caulet-Resseguier, inscrit au titre des Monuments historiques. Sa cour intérieure sera exceptionnellement ouverte pour les visites.

Galeries Lafayette 4-8 rue Lapeyrouse, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 98 98 https://www.facebook.com/GaleriesLafayetteToulouse [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-galeries-lafayette-toulouse-2023?_gl=1*5oe4oa*_gcl_au*OTMxNDgyNzg0LjE2ODcxODQ5OTA.*_ga*OTI3OTQ5OTM3LjE2ODUwMTkzNjg.*_ga_39H9VBFX7G*MTY4ODc0MjY3Ni42LjEuMTY4ODc0MjY4NC41Mi4wLjA »}] Inauguré en 1962 et caractéristique de l’architecture des années 1960, le magasin rue Lapeyrouse est riche d’une histoire de plus d’un siècle car une partie de ses murs, l’hôtel Rességuier, est classé au titre des Monuments historiques.

Construit au début du XVIIe siècle, l’hôtel de Caulet-Rességuier est caractéristique des hôtels entre cour et jardin édifiés par les membres du parlement de Toulouse. Remanié au XVIIIe siècle, il conserve son plan en U. En 1962, les nouvelles galeries, construites d’après les plans des architectes René Mialhe et André Dubard de Gaillarbois, s’implantent à la place du jardin et d’une partie de l’hôtel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Galeries Lafayette