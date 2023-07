Découvrez l’histoire d’un grand magasin Galeries Lafayette Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez l’histoire d’un grand magasin Samedi 16 septembre, 10h00 Galeries Lafayette Entrée libre, sur inscription, places limitées. Visites guidées d’une heure environ, départ toutes les 20 minutes de 10h à 18h depuis l’entrée principale

Venez découvrir l’histoire des Galeries Lafayette de Strasbourg, bâtiment centenaire et fleuron du patrimoine architectural de la ville !

Un rendez-vous unique pour conter la naissance des grands magasins et du prêt-à-porter, ainsi que l’histoire du bâtiment.

Rendez-vous à l’entrée principale du magasin, entrée Kléber.

Galeries Lafayette 34 rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est http://www.galerieslafayette.com/magasin-strasbourg/ https://my.weezevent.com/visite-guidee-journee-du-patrimoine-2023 C'est dans un bâtiment centenaire, fleuron du patrimoine architectural de la ville que les Galeries Lafayette de Strasbourg se sont établies. Lignes A, B, C, D, F : Arrêt Homme de Fer ou Lignes A et D : Arrêt Langstross – Grand'Rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

@GaleriesLafayette