Cet évènement est passé Ouverture au public du toit-terrasse des Galeries Lafayette Galeries Lafayette Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Ouverture au public du toit-terrasse des Galeries Lafayette Galeries Lafayette Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. Ouverture au public du toit-terrasse des Galeries Lafayette 20 – 23 septembre Galeries Lafayette Prenez de la hauteur pour découvrir une vue exceptionnelle d’Orléans !

Horaires d’ouverture :

> Du mercredi 20 au vendredi 22 : 14h – 19h

> Samedi 23 : 11h – 13h et 14h – 19h30 Galeries Lafayette 6 Rue Thiers, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T19:00:00+02:00

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T19:00:00+02:00

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T19:30:00+02:00

