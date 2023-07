À la découverte des Galeries Lafayette Nice Masséna Galeries Lafayette Nice Massena Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice À la découverte des Galeries Lafayette Nice Masséna Galeries Lafayette Nice Massena Nice, 16 septembre 2023, Nice. À la découverte des Galeries Lafayette Nice Masséna Samedi 16 septembre, 11h00, 15h00, 16h30 Galeries Lafayette Nice Massena Entrée libre, sur inscription. (Re)découvrez l’histoire du grand magasin iconique de la Place Masséna à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Pour la 40e édition des JEP les Galeries Lafayette Nice Masséna vous proposent de parcourir le magasin avec un autre regard et découvrir des lieux inédits ! Durée : 45 minutes. 10 personnes par visites.

Inscriptions : ccoubetergues@galerieslafayette.com

Inscriptions : ccoubetergues@galerieslafayette.com

RDV à l'entrée principale du magasin angle Jean Medecin Hotel des Postes

Galeries Lafayette Nice Massena
6 avenue Jean Médecin, 06000 Nice

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

Galeries Lafayette Nice Massena
6 avenue Jean Médecin, 06000 Nice
Nice
Alpes-Maritimes

