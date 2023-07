Découvrez les secrets des Galeries Lafayette Haussmann Galeries Lafayette Haussmann Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Les Galeries Lafayette Haussmann ouvrent leurs portes en 1894. La coupole, l’élément le plus spectaculaire du magasin parisien, est édifiée en 1912. Ornée de vitraux colorés et de ferronnerie, sa réalisation marque le début de la relation historique entre l’entreprise et les artistes contemporains.

Depuis cette époque, les milliers de visiteurs qui se pressent chaque jour dans le magasin du boulevard Haussmann ont transformé ce lieu de commerce en un monument emblématique du Paris Art nouveau.

La visite dévoilera autant d’espaces cachés, que d’espaces artistiques. Un moment suspendu traversant l’histoire du Grand Magasin, et de ses engagements contemporains.

Groupes limités à 20 personnes. Inscription obligatoires. Visites d’1h30.

Lieu de rdv : Porte Lafayette, à l’angle du boulevard haussmann et de la rue de la chaussée d’Antin.

Fondées en 1893, les Galeries Lafayette sont le dernier né des grands magasins de Paris. De la petite boutique de nouveautés de la rue Lafayette au navire amiral du boulevard Haussmann, découvrez l'histoire d'un magasin emblématique de la mode et du commerce parisiens. Vous serez invités à porter un nouveau regard sur l'histoire des Galeries Lafayette et sur les éléments de son architecture qui en font un monument de l'Art nouveau à Paris.

