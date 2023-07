À la découverte des Galeries Lafayette de Clermont Ferrand Galeries Lafayette Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme À la découverte des Galeries Lafayette de Clermont Ferrand Galeries Lafayette Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. À la découverte des Galeries Lafayette de Clermont Ferrand Samedi 16 septembre, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 Galeries Lafayette Visite gratuite, inscription obligatoire.

Places limitées à 25 personnes par visite.

Durée de la visite: 45 minutes (Re)découvrez l’histoire et les coulisses du grand magasin iconique de la Place de Jaude à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Pour cette nouvelle édition des JEP, les Galeries Lafayette de Clermont-Ferrand vous proposent de parcourir le magasin avec un autre regard et de découvrir des lieux inédits ! Galeries Lafayette 25 place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 93 82 55 http://www.galerieslafayette.com/magasin-clermont-ferrand/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clermontauvergnetourisme.com/journees-du-patrimoine-clermont/billetterie-journees-du-patrimoine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Galeries Lafayette Adresse 25 place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Clermont-Ferrand

