Découvrez les Galeries Lafayette des Champs-Elysées Galeries Lafayette Champs-Elysées Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Les Galeries Lafayette Champs-Elysées vous ouvrent leurs portes pour une visite guidée entre art déco, architecture contemporaine et mobilier design.

Ce lieu à mi-chemin entre le commerce, les services et le divertissement vous invite à vivre le rêve de Théophile Bader, fondateur des Galeries Lafayette. Venez découvrir ou redécouvrir ce magnifique espace hybride en plein cœur de la plus belle avenue du monde.

Votre visite se terminera dans le salon privé du magasin, lieu chargé d’histoire, où vous pourrez explorer « Planète Renew », l’installation inédite de Kitesy Martin, exposée dans le cadre de la Paris Design Week.

Début de la visite à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.

Groupe de 8 personnes maximum, sur inscription.

Rendez-vous au lobby du magasin, après le tunnel d’entrée sur votre droite pour le début de votre visite.

Galeries Lafayette Champs-Elysées 60 avenue des Champs-Élysées 7008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France +33183656100 https://www.galerieslafayette.com/m/magasin-champs-elysees Métro : Ligne 1 Station Franklin D. Roosevelt, Ligne 9 Station Saint-Philippe-du-Roule. Bus : 28, 32, 42, 73, 80, 93. Stations vélib' : n°8050 Boétie-Ponthieu et n°8039 Colisée-Champs-Elysées. Plusieurs parkings à moins de 5 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

