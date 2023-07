À la découverte des Galeries Lafayette d’Annecy Galeries Lafayette Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Haute-Savoie À la découverte des Galeries Lafayette d’Annecy Galeries Lafayette Annecy, 16 septembre 2023, Annecy. À la découverte des Galeries Lafayette d’Annecy Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Galeries Lafayette Visites guidées gratuites sur inscription.

Places limitées à 20 personnes, inscription obligatoire.

RDV à l’entrée principale du magasin, place ouest. Venez découvrir l’histoire des Galeries Lafayette et des Nouvelles Galeries d’Annecy. Bati sur le modèle d’un magasin New Yorkais dans les années 70, cette construction avant gardiste recèle de nombreux secrets que vous découvrirez lors d’une visite guidée gratuite sur inscription, qui se terminera autour d’une pause gourmande. RDV à l’entrée principale du magasin, place ouest. Galeries Lafayette 25 Avenue du Parmelan, 74000 Annecy Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@nouvellesgaleriesannecy.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

