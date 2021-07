Châtel-Guyon Galeries du parc thermal Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme GALERIES DU PARC THERMAL Galeries du parc thermal Châtel-Guyon Catégories d’évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme

GALERIES DU PARC THERMAL Galeries du parc thermal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Châtel-Guyon. GALERIES DU PARC THERMAL

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galeries du parc thermal Tout en flânant, découvrez les travaux d’une quinzaine d’artistes et artisans d’art dans les galeries du parc. Galeries du parc thermal Parc thermal, 63140 Chatel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Galeries du parc thermal Adresse Parc thermal, 63140 Chatel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Châtel-Guyon lieuville Galeries du parc thermal Châtel-Guyon