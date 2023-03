Exposition Apophénie, art verrier contemporain galerie|atelier Cerfav, 28 mars 2023, Vannes-le-Châtel.

Exposition Apophénie, art verrier contemporain 28 mars – 2 avril galerie|atelier Cerfav

« Apophénie, l’art de voir autrement »

Exposition des diplômés créateurs verriers du Cerfav

Est-ce une illusion ou une impression ? Votre esprit vous joue-t-il des tours ? Qu’en sera-t-il pour vous au sortir de cette exposition ?

Voir et penser les choses autrement, c’est l’expérience que vous propose les jeunes créateurs sortants des formations du Cerfav. A bon escient, c’est à juste titre que leur exposition s’intitule Apophénie. Ils soulignent ainsi la tendance que tout un chacun à de percevoir et à établir des connexions entre les choses, en apparence sans rapport. Ils vous proposent un glissement depuis une réalité matérielle vers un imaginaire ou vers un inconscient, personnel ou collectif. Ainsi, des matériaux considérés parfois comme banals, fonctionnels, se métamorphosent ici en 20 projets à finalité artistique et design.

Issus d’horizons pluriels, ces talents en devenir donnent leur vision personnelle du monde d’aujourd’hui par le biais de créations originales imaginées au départ de sujets actuels, de société ou aux accents plus intimistes, poétiques. A vous de cheminer, de vous plonger, d’interpréter !

Exposants :

Sarah BRIEZ

Karl CYMBALISTA

Jimmy DINOLFO

Briana-Lee DE METZ

Loïc ETIENNE

Gwenola HATET

Marie HOLLANDERS

Célia IENNA

Annie Rose LEWER

Léa PIERRE

Etabli au cœur de la région Grand Est, à proximité de Toul et Nancy, le Cerfav, centre européen de recherches et de formation aux arts verriers de Vannes-le-Châtel est depuis plus de trente ans un lieu verrier unique en Europe. Seul centre de formation français à préparer à l’ensemble des disciplines verrières, cette école d’excellence forme à la fois les Créateurs Verriers de demain.

La formation « Créateur Verrier », post BAC se prépare en 2 ans. Elle s’adresse aux étudiant·es d’art et de design qui veulent concrétiser leur démarche artistique avec le matériau verre. Ce titre professionnel atteste d’un haut niveau de conception technique et de qualités d’expression artistique. Il garantit une véritable reconnaissance professionnelle et ouvre sur les réseaux professionnels européens. Chaque année, 10 places sont prises en charge et rémunérées par la Région Grand Est.

galerie|atelier Cerfav 4 rue de la Liberté 54112 Vannes-le-chatel Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-vanneslechatel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/galerieatelierduverre »}, {« type »: « email », « value »: « boutique@cerfav.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0383501843 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

verre contemporain

Cerfav