J.E.S.T. Festival 2023 (Jamais d’Eux Sans Toi) Samedi 18 novembre, 19h00 Galerie Zemma Gratuit sur réservation

Duo d’improvisation expérimentale formé par Luci Schneider et Tyfen Guilloux, où se rencontrent bandes magnétiques, cordes amplifiées, direct radio, K7 et objets glanés.

Musique magnétique, boucles drones ou scratching bruitiste, Quel enfer ! oscille d’un registre à l’autre, immersif ou électrique, débordant doucement vers de nouvelles interactions et terrains de jeu, rythmiques, visuels ou… aérobic !

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/quel-enfer

Horizon(s) met en perspective un espace d’expériences sensorielles, sonore et visuelle, habité par le motif de l’eau – entre miroir agité et profondeurs insondables – de tout ce qui est mouvant entre soi

et l’horizon et où se joue une confusion choisie entre

la perception de notre environnement direct et sa transformation par le geste artistique.

C’est cette image qu’appelle l’artiste : une rêverie dans laquelle elle convie les spectateurs à expérimenter

la limite ténue, imaginaire qui sépare l’Ici-maintenant d’un Ailleurs-rêvé.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/julie-rousse

* Une permanence artistique sera assurée par Julie Rousse du lundi 20 au samedi 25 novembre de 15h à 19h.

* Des visites commentées seront organisées le mercredi de 14h à 16h, et le jeudi de 17h à 19h (plus d’infos : hk@amicentre.biz)

Galerie ZEMMA

➱ Tout la programmation : https://www.lejest.fr/

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

