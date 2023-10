JEST – Jamais d’Eux Sans Toi Galerie Zemma – 40 Rue Sainte, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

QUEL ENFER ! | Live expérimental

JULIE ROUSSE – HORIZON(S) | Live et Installation visuel.

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. .

Galerie Zemma – 40 Rue Sainte, 13001 Marseille Galerie Zemma

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



? ? è é

QUEL ENFER ! | Experimental Live

JULIE ROUSSE – HORIZON(S) | Live and Visual Installation ? ? è é

QUEL ENFER ! experimental en directo

JULIE ROUSSE – HORIZON(S) | Instalación visual y en directo ? ? è é

QUEL ENFER! | Experimentelles Live!

QUEL ENFER! | Experimentelles Live!

JULIE ROUSSE – HORIZON(S) | Live und visuelle Installation

