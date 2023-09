Cet évènement est passé Exposition franco-taïwanaise « Jardins Imaginaires, Taïwan Île Jardin » Galerie Wela Gasny Catégories d’Évènement: Eure

Gasny Exposition franco-taïwanaise « Jardins Imaginaires, Taïwan Île Jardin » Galerie Wela Gasny, 16 septembre 2023, Gasny. Exposition franco-taïwanaise « Jardins Imaginaires, Taïwan Île Jardin » 16 et 17 septembre Galerie Wela Entrée Libre Exposition internationale qui favorise les échanges culturels entre le Taïwan et la France. Cette exposition, nous invite à réfléchir à la relation entre l’artiste contemporain et le thème de la nature.

Artistes : Vincent HEGUY, Wei HONG, Hubert KILIAN, Chih Liang LIU, Malgorzata PASZKO, Guo Ren WANG, WELA, Justyna ZAWISTOWSKA.

Commissariat : Elisabeth Werzbicka, Becky Chen, Emerson Wang. Galerie Wela 38, rue de l'Industrie, 27620 Gasny Gasny 27620 Eure Normandie 0679809916 https://welagallery.wordpress.com/wela-art-gallery/139-2/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057474068816 Organisation d'expositions d'art. Echange culturelle entre différents pays. entrée libre, du 14h-19h

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

