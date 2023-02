Reliure et restauration des livres Galerie Voisin Belforêt-en-Perche Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche

Reliure et restauration des livres Galerie Voisin, 1 avril 2023, Belforêt-en-Perche. Reliure et restauration des livres 1 et 2 avril Galerie Voisin Livres anciens et modernes: la structure du livre restaurée ou détournée. Galerie Voisin 147 , rue de la Juiverie PERRIERE 61360 Belforet en perche La Perrière Belforêt-en-Perche 61360 Orne Normandie A force de relier et surtout de démonter des livres anciens, comme une sorte de liberté arrive qui défie l’objet lui-même. L’envie folle de jouer avec les codes traditionnels de forme et d’usage détourne le livre d’une vocation classique.

Ainsi l’Atelier Théus présente d’une part son travail de reliure et de restauration. Les étapes de fabrication seront successivement illustrées par des livres “écorchés”, des exemples en miniature. Un ouvrage en cours de restauration sera sur le table d’opération.

Et il y aura donc aussi les créations et récréations: décors mosaïqué, brodé ou imprimé, faux-livres, sculptures…

Vidéo pour découvrir l’atelier comme si vous y étiez

Vente de papiers marbrés à la cuve

RDV à La Perrière, Petite Cité de Caractère!

