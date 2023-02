Présentation du numérique dans l’ébénisterie Galerie Voisin, 1 avril 2023, Belforêt-en-Perche.

Présentation du métier d’ébéniste d’art en 2023

Galerie Voisin 147 , rue de la Juiverie PERRIERE 61360 Belforet en perche La Perrière Belforêt-en-Perche 61360 Orne Normandie

V&P Agencement, entreprise conviviale et innovante. Deux associés, un binôme créatif, des collaborateurs possédant une réputation dans le monde du luxe parmi une clientèle haut de gamme.

Grâce à notre passion du bois et au savoir-faire traditionnel, nous garantissons l’écoute des attentes de nos clients. Chaque jour, nous réinventons, développons la décoration d’intérieur. Nous travaillons dans des domaines variés comme le design, l’agencement, la fabrication de mobiliers, la finition du bois haut de gamme, le modelage et le fraisage numérique.Nous couvrons l’ensemble du processus de création de vos produits, de leur genèse jusqu’à leur production (mise en teinte, patine et vernissage des bois massifs – laquage mat et satiné, laque polie lustrée – uilisation de bois précieux – agencement traditionnel et contemporain sur mesure…)

De par sa connaissances et son expérience, V&P Agencement s’est imposée comme une référence dans le domaine du luxe et travaille ainsi avec les plus grands designers, décorateurs et archictectes d’intérieurs français.

Nous vous invitons à venir découvrir notre galerie au sein de la Petite Cité de Caractère de La Perrière !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

©Boiserie contemporaine en chêne massif