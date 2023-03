Seconds rôles – Stéphane Trapier Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Seconds rôles – Stéphane Trapier Galerie Vincent Bercker, 8 avril 2023, Aix-en-Provence . Seconds rôles – Stéphane Trapier 10 Rue Matheron Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron

2023-04-08 – 2023-04-29

Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . Il imagine l’exposition « Seconds Rôles », autour de ses plus récentes créations, dans la plus petite galerie du Festival et « Cinépresque » à la bibliothèque – Halle aux grains.

Qu’on se le dise, plus aucune excuse ne sera admise pour avoir loupé l’humour mordant de Stéphane Trapier. Deux ans ont passé et Stéphane Trapier débarque enfin à Aix-en-Provence pour mitonner une double exposition. Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Tarif Lieu Ville Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Aix-en-Provence

Seconds rôles – Stéphane Trapier Galerie Vincent Bercker 2023-04-08 was last modified: by Seconds rôles – Stéphane Trapier Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence 8 avril 2023 10 Rue Matheron Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône