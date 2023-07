« Gilgamesh sur la banquise » théâtre Galerie verbale le Paradis Périgueux, 22 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Théâtre – Labo des Frères Loupiac

Cie Paon dans le ciment

En résidence à la galerie verbale du Paradis du 17 au 22 Juillet

Gilgamesh, Roi d’Uruk (cité Sumérienne), se réveille sur la banquise. Désorienté, il cherche à comprendre comment il s’est retrouvé seul au milieu de l’étendue glacée. Il cherche dans ses souvenirs, se remémore son parcours : Son passé d’impitoyable chef ; Sa rencontre avec son rival puis l’amitié qui naquit entre eux ; Leurs exploits puis la mort de son ami ; La tristesse dont Gilgamesh fut affligé ; Sa peur de la mort et sa quête vaine pour trouver le secret de l’immortalité. Le pauvre roi erre dans sa mémoire en quête d’une réponse alors que la morsure du vent le consume peu à peu.

Monter une pièce sur l’échec c’est parler de nos rêves et de nos désillusions. C’est aborder avec légèreté l’ironie du sort…

Nombre de places limité, réservation indispensable..

2023-07-22

Galerie verbale le Paradis Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theater – Labo des Frères Loupiac

Cie Paon dans le ciment

In residence at galerie verbale du Paradis from July 17 to 22

Gilgamesh, King of Uruk (Sumerian city), wakes up on an ice floe. Disoriented, he tries to understand how he found himself alone in the middle of the icy expanse. He searches through his memories, recalling his journey: his past as a ruthless chieftain; his meeting with his rival and the friendship that developed between them; their exploits and the death of his friend; the sadness that afflicted Gilgamesh; his fear of death and his vain quest to find the secret of immortality. The poor king wanders in his memory in search of an answer, while the bite of the wind gradually consumes him.

To stage a play about failure is to talk about our dreams and disillusions. It’s a light-hearted approach to the irony of fate…

Limited number of seats, booking essential.

Teatro – Labo des Frères Loupiac

Compañía Paon dans le ciment

En residencia en la Galerie Verbale du Paradis del 17 al 22 de julio

Gilgamesh, rey de Uruk (una ciudad sumeria), se despierta en un témpano de hielo. Desorientado, intenta comprender cómo se ha encontrado solo en medio de la extensión helada. Busca entre sus recuerdos, rememorando su viaje: su pasado como líder despiadado; su encuentro con su rival y la amistad que surgió entre ellos; sus hazañas y la muerte de su amigo; la tristeza que afligía a Gilgamesh; su miedo a la muerte y su vana búsqueda del secreto de la inmortalidad. El pobre rey vaga por su memoria en busca de una respuesta mientras la mordedura del viento le consume poco a poco.

Poner en escena una obra sobre el fracaso trata de nuestros sueños y nuestras desilusiones. Es una aproximación desenfadada a la ironía del destino…

Plazas limitadas, imprescindible reservar.

Theater – Labo des Frères Loupiac

Cie Paon dans le ciment (Pfau im Zement)

In Residenz in der Galerie verbale du Paradis vom 17. bis 22. Juli

Gilgamesch, König von Uruk (sumerische Stadt), wacht auf einer Eisscholle auf. Verwirrt versucht er zu verstehen, wie er sich allein inmitten der eisigen Weite wiedergefunden hat. Er durchforstet seine Erinnerungen und lässt seinen Lebensweg Revue passieren: seine Vergangenheit als skrupelloser Anführer; sein Treffen mit seinem Rivalen und die Freundschaft, die zwischen ihnen entstand; ihre Heldentaten und der Tod seines Freundes; die Traurigkeit, die Gilgamesch befallen hat; seine Angst vor dem Tod und seine vergebliche Suche nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit. Der arme König irrt auf der Suche nach einer Antwort in seiner Erinnerung umher, während der Biss des Windes ihn allmählich verzehrt.

Ein Stück über das Scheitern aufzuführen bedeutet, über unsere Träume und unsere Enttäuschungen zu sprechen. Es bedeutet, mit Leichtigkeit die Ironie des Schicksals zu thematisieren…

Begrenzte Anzahl von Plätzen, Reservierung erforderlich.

