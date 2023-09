Exposition de Hélène Legrand Galerie Vanaura Versailles, 7 novembre 2023, Versailles.

Exposition de Hélène Legrand 7 novembre – 2 décembre Galerie Vanaura Entrée libre.

Peintre naturaliste depuis plus de 30 ans, Hélène Legrand travaille l’animal, le végétal et le paysage dans l’expérience vivante du réel et le transcrit dans une matière picturale qui traduit la beauté et l’enchantement du monde.

– 2022 – Commande d’œuvres pieuses pour la collection “Faces of Christ” dans le cloître de la cathédrale de Tolède.

– 2018 – Peintre Officiel de la Marine.

Du 7 novembre au 2 décembre 2023, la galerie Vanaura expose le récent travail d’ Hélène Legrand autour du “Parc du Château de Versailles”. “Certains désordres de vie nous rendent assoiffés de beauté, de ces beautés qui loin d’affleurer l’écorce des choses ont le pouvoir de pénétrer au fond des cœurs pour les revivifier. Ainsi éprouvée, du bout de mes pinceaux, j’ai caressé ce parc où les figures s’étendent dans une merveilleuse paix nappée de vert et de reflets changeants.

Ces peintures viennent célébrer Versailles, un monde inaltérable maintenu au-dessus des siècles par la vertu d’un charme.”

Galerie Vanaura 24, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 24 03 44 http://www.galerie-vanaura.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.galerie-vanaura.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@galerie-vanaura.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 03 44 »}] La galerie Vanaura, située dans les Carrés Saint-Louis, quartier historique de Versailles, à deux pas du château, vous propose un regard pertinent sur une sélection d’artistes, peintres, sculpteurs, verriers et photographes.

Les expositions de signatures de l’art moderne et contemporain alternent avec celles d’artistes émergents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T19:00:00+01:00

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

©galerie vanaura