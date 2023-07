Exposition de James Mackeown Galerie Vanaura Versailles, 3 octobre 2023, Versailles.

Exposition de James Mackeown 3 – 21 octobre Galerie Vanaura Entrée libre.

Né en 1961, James Mackeown est un artiste irlandais vivant en France. A travers son art, il transmet le sublime dans l’intimité de la vie quotidienne et privée. L’improvisation apparente dans ses œuvres est en réalité le résultat d’une élaboration extrême et raffinée. La palette de couleurs est méticuleusement construite avec des dégradés doux combinés avec un toucher de sensibilité. En tant que tel, MacKeown s’identifie comme un «peintre de l’intimité».

« On dirait que l’artiste cultive le talent du bonheur, si peu présent, si délaissé dans la peinture contemporaine… »

Louis Porquet

Critique d’art

Expositions personnelles en France, en Angleterre, en Irlande, en Suisse et aux Etats-Unis.

Depuis 2023 – Galerie Vanaura, Versailles.

Galerie Vanaura 24, rue Royale – 78000 Versailles La galerie Vanaura, située dans les Carrés Saint-Louis, quartier historique de Versailles, à deux pas du château, vous propose un regard pertinent sur une sélection d'artistes, peintres, sculpteurs, verriers et photographes.

Les expositions de signatures de l’art moderne et contemporain alternent avec celles d’artistes émergents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T14:00:00+02:00 – 2023-10-03T19:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

@galerievanaura