Exposition de Bardig, Nicole Elkon et Thomas Lardeur 5 – 22 avril Galerie Vanaura Entrée libre.

Bardig, photographe diplômé en 1986 du « New-York Institute of Photography », explore avec délicatesse la ville et en retranscrit une vision onirique. Paris, New-York, Los Angeles ou San Francisco nous envoûtent et nous entraînent dans un monde intérieur riche de sensations. Son art poétise l’espace dans une abstraction géométrique, cinétique qui rime avec magique.

Nicole Elkon est fascinée par les couleurs des villes. Elle les retranscrit avec luminosité dans un style qui frôle l’abstraction. Des gris de Paris aux couleurs de Caracas, en passant par Venise, nous voyageons à travers ses toiles avec un plaisir vivifiant.

Thomas Lardeur travaille l’inox qu’il a choisi pour son aspect aérien, léger, contemporain, froid en apparence et pourtant doux et chaud au toucher. La lumière et le reflet sont au cœur de son travail, comme un dialogue incessant qui le pousse à vouloir capter les milles facettes qui sculptent les motifs abstraits ou figuratifs de ses œuvres.

Galerie Vanaura 24, rue Royale – 78000 Versailles

