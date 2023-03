Exposition d’artisans d’art et d’artistes Galerie Vanaura Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Exposition d’artisans d’art et d’artistes Galerie Vanaura, 28 mars 2023, Versailles. Exposition d’artisans d’art et d’artistes 28 mars – 2 avril Galerie Vanaura L’exposition de la galerie Vanaura présente différents styles d’arts et techniques artistiques.

Elle propose un regard pertinent sur une sélection d’artistes contemporains.

Les sculpteurs, les photographes et les verriers cotoient le travail des artisans d’art créateurs en bijoux autour de mobilier design industriel.

Des signatures reconnues internationalement et des artistes émergents du street art apportent également une présence dynamique et moderne à cet événement.

La diversité des styles artistiques est une des lignes directrice de la galerie et permet de comprendre l'art sans aucun élitisme. Galerie Vanaura 24, rue Royale – 78000 Versailles

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T19:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 peinture sculpture galerie Vanaura

