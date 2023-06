Daniel Hourdé, cœurs et démons Galerie Vallois Paris, 1 juin 2023, Paris.

Daniel Hourdé, cœurs et démons 1 juin et 29 juillet Galerie Vallois

Parmi les œuvres récentes de l’artiste, un grand cœur en bronze sera installé pour plusieurs mois rue Jacques Callot, prolongeant ainsi l’événement dans l’espace public.

Formé à l’École des Beaux-Arts de Grenoble puis à celle de Paris, Daniel Hourdé se consacre depuis les années 80 essentiellement à la sculpture, plus spécifiquement au bronze à la cire perdue. Manipulant à sa guise cette technique, l’artiste se joue des aléas du hasard pour donner vie à des personnages échappés d’un univers onirique, aux allures de saltimbanques, polichinelles, épouvantails, gentils monstres, tous inspirant moins l’effroi que la dérision. Si dans ces récentes sculptures, il s’affranchit du réalisme récurrent dans son travail, celles-ci s’inscrivent néanmoins de façon flagrante dans la même dynamique.

Un même esprit baroque anime les dessins de Daniel Hourdé, spectaculaires par leurs dimensions. On y retrouve les thématiques chères à l’artiste que sont le combat du Bien contre le Mal, l’Ascension ou la Chute – empruntées à la mythologie chrétienne – et la Vanité avec ses figures allégoriques de la Mort et sa flamboyante série des Fleurs du Mâle, hommage à l’éphémère beauté des iris. Tragique et comique, Eros et Thanatos, s’y mêlent étroitement dans un style nerveux et volontiers maniériste.

Le public découvre surtout l’œuvre de Daniel Hourdé en 2016, lorsque la Mairie du VIearrondissement et la Ville de Paris lui donnent l’opportunité d’exposer sur le Pont des Arts. Celui-ci se transforme alors durant plusieurs semaines en une « Passerelle enchantée ».

En 2019, c’est l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux universitaires Pitié Salpêtrière Charles Foix qui l’invite à investir la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Il a conçu pour cet évènement une installation de plus de 18 mètres de haut, constituée d’une accumulation de 1400 dessins anatomiques au fusain imprimés sur du métal.

En 2022, le ministère des Affaires étrangères du Mexique organise une grande exposition de ses œuvres au sein du Museo de la Cancillería, à Mexico.

Galerie Vallois 35 & 41 rue de Seine, 75006 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T10:00:00+02:00 – 2023-06-01T19:00:00+02:00

2023-07-29T10:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00