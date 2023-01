Art Postal Galerie TOPIC, 18 mars 2023, Saint-Raphaël.

Art Postal 18 – 25 mars Galerie TOPIC

Dis-moi Dix mots

Galerie TOPIC 83700 SAINT-RAPHAEL Rue Safranié Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Elle est située au centre de Saint-Raphaël, dans le Centre ancien, presqu’en face du Centre Culturel. Il y a plusieurs parkings payants à proximité. [{« link »: « mailto:contact@editions-neapolis.com »}]

0760160621 https://www.editions-neapolis.com/ La Galerie TOPIC est une galerie d’art associative d’art contemporain.

Exposition Art Postal en partenariat avec les Éditions Néapolis et la Galerie d’Art Contemporain Topic

Envoyez un courrier aux Éditions Néapolis en prenant pour thème l’un des mots choisis pour Dis-moi dix mots 2023 !

Sur votre enveloppe (et non à l’intérieur !), au recto ou/et au verso, laissez agir votre imagination pour écrire, dessiner, peindre, tamponner, bricoler, coller les textes du votre choix sur le thème de l’un, plusieurs ou même tous les dix mots : année-lumière, déjà-vu, lambiner, tic tac, synchrone, plus-que-parfait, dare-dare, rythmer, avant-jour et hivernage.

À vous de choisir le format de votre enveloppe ou support, la matière, les couleurs… tout ce que La Poste acceptera est possible !

Votre courrier doit ensuite être envoyé aux Éditions Néapolis – 1505 chemin des Suvières – 83480 PUGET SUR ARGENS avant le 16 mars 2023.

Tous les courriers reçus seront exposés. Les Éditions Néapolis et la Galerie Topic se réservent néanmoins le droit de ne pas exposer les oeuvres non visibles par les enfants ou à caractère discriminatoire.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le Samedi 18 mars à 18 h 30 à la Galerie Topic, rue Safranié à Saint-Raphaël (83). Tous les artistes occasionnels, amateurs ou professionnels seront les bienvenus.

L’exposition sera visible à la Galerie Topic jusqu’au Samedi 25 mars 2023.

Pour tout renseignement : contact@editions-neapolis.com ou 07 60 16 06 21.



@Galerie Topic