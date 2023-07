SOIREE MUSICALE « LITTLE STUFF » Galerie Thermale Contrexéville, 21 octobre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Soirée musicale au Restaurant L’Or en Bar avec le groupe « LITTLE STUFF ».

Groupe spinalien composé de 4 musiciens et une chanteuse.

Ils seront à la guitare, à la batterie, à la basse et au chant pour vous transporter avec un répertoire de rock 70 électrique au classique blues rock dans une ambiance acoustique et intimiste.

Réservation conseillée.. Tout public

Samedi 2023-10-21 19:30:00 fin : 2023-10-21 23:30:00. EUR.

Galerie Thermale Restaurant L’Or en Bar

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Musical evening at Restaurant L’Or en Bar with the group « LITTLE STUFF ».

A Spinal band made up of 4 musicians and a singer.

On guitar, drums, bass and vocals, they’ll transport you with a repertoire ranging from electric 70s rock to classic blues rock, in an intimate, acoustic setting.

Reservations recommended.

Velada musical en el Restaurante L’Or en Bar con el grupo « LITTLE STUFF ».

Una banda espinal compuesta por 4 músicos y un cantante.

Tocarán la guitarra, la batería, el bajo y la voz para hacerle viajar a través de un repertorio que va desde el rock eléctrico de los años 70 hasta el blues rock clásico en un ambiente íntimo y acústico.

Se recomienda reservar.

Musikalischer Abend im Restaurant L’Or en Bar mit der Gruppe « LITTLE STUFF ».

Gruppe aus Spinal, bestehend aus 4 Musikern und einer Sängerin.

Sie werden Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang spielen, um Sie mit einem Repertoire von elektrischem Rock 70 bis hin zu klassischem Bluesrock in einer akustischen und intimen Atmosphäre mitzunehmen.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE