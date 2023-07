SOIREE MUSICALE « 2G » Galerie Thermale Contrexéville, 30 septembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Soirée avec le groupe musical « 2G ».

Ce duo est composé d’un batteur et d’un pianiste. Bien connu non pas des services de police mais des services culturels de l’Est de la France, les deux compères ont joué des dizaines de concerts Rock ou Jazz, mais également de la variété française des années 60 à nos jours. Le duo « 2G » est la rencontre de deux musiciens passionnés.

Réservation conseillée.. Tout public

Samedi 2023-09-30 19:30:00 fin : 2023-09-30 23:30:00. EUR.

Galerie Thermale Restaurant L’Or en Bar

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



An evening with the musical group « 2G ».

This duo consists of a drummer and a pianist. Well-known not to the police, but to the cultural services of Eastern France, the pair have played dozens of rock and jazz concerts, as well as French variety from the 60s to the present day. The « 2G » duo is the meeting of two passionate musicians.

Reservations recommended.

Una velada con el grupo musical « 2G ».

Este dúo está formado por un batería y un pianista. Conocidos no por la policía, sino por los servicios culturales del este de Francia, la pareja ha dado decenas de conciertos de rock y jazz, así como de variedades francesas desde los años 60 hasta nuestros días. El dúo « 2G » es el encuentro de dos músicos apasionados.

Se recomienda reservar.

Abend mit der Musikgruppe « 2G ».

Dieses Duo besteht aus einem Schlagzeuger und einem Pianisten. Die beiden sind nicht bei der Polizei, sondern bei den Kulturämtern Ostfrankreichs gut bekannt. Sie haben Dutzende von Rock- und Jazzkonzerten gespielt, aber auch französische Varietémusik von den 60er Jahren bis heute. Das Duo « 2G » ist das Zusammentreffen von zwei leidenschaftlichen Musikern.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE