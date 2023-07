SOIREE MUSICALE « KING CAU » Galerie Thermale Contrexéville, 2 septembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Soirée avec le groupe musical « King Cau ».

3 jeunes musiciens à la guitare, à la basse et au chant vous feront découvrir de la musique de Garage.

Rock Punchy et chanteurs connus comme Nirvana, TY segall, Mike Krol et Johnny Mafia.

Réservation conseillée.. Tout public

Samedi 2023-09-02 19:30:00 fin : 2023-09-02 23:30:00. EUR.

Galerie Thermale Restaurant L’Or en Bar

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



An evening with the musical group « King Cau ».

3 young musicians on guitar, bass and vocals will introduce you to Garage music.

Punchy rock and famous singers like Nirvana, TY segall, Mike Krol and Johnny Mafia.

Reservations recommended.

Una velada con el grupo musical « King Cau ».

3 jóvenes músicos a la guitarra, el bajo y la voz te introducirán en la música de garaje.

Rock con garra y cantantes famosos como Nirvana, TY segall, Mike Krol y Johnny Mafia.

Se recomienda reservar.

Abend mit der Musikgruppe « King Cau ».

3 junge Musiker mit Gitarre, Bass und Gesang werden Sie mit Musik aus der Garage begeistern.

Punchy Rock und bekannte Sänger wie Nirvana, TY segall, Mike Krol und Johnny Mafia.

Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE