SOIREE MUSICALE « SYCOMORE » Galerie Thermale Contrexéville, 19 août 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Soirée musicale au Restaurant L’Or en Bar avec le groupe « SYCOMORE ».

Un duo avec Thierry Dillmann à la guitare, violon et stompbox, et Jean-Michel Bougerol à la clarinette, flûte irlandaise et harmonica.

Chansons françaises en compo et reprises & musique irlandaise.

Réservation conseillée.. Tout public

Samedi 2023-08-19 19:30:00 fin : 2023-08-19 23:30:00. EUR.

Galerie Thermale Restaurant L’Or en Bar

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Musical evening at Restaurant L’Or en Bar with the band « SYCOMORE ».

A duo featuring Thierry Dillmann on guitar, violin and stompbox, and Jean-Michel Bougerol on clarinet, Irish flute and harmonica.

French songs and covers & Irish music.

Reservations recommended.

Velada musical en el Restaurante L’Or en Bar con el grupo « SYCOMORE ».

Un dúo formado por Thierry Dillmann a la guitarra, violín y stompbox, y Jean-Michel Bougerol al clarinete, flauta irlandesa y armónica.

Compo canciones y versiones francesas y música irlandesa.

Se recomienda reservar.

Musikalischer Abend im Restaurant L’Or en Bar mit der Gruppe « SYCOMORE ».

Ein Duo mit Thierry Dillmann an der Gitarre, Violine und Stompbox und Jean-Michel Bougerol an der Klarinette, irischen Flöte und Mundharmonika.

Französische Chansons in Kompositionen und Coverversionen & irische Musik.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE