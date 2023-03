pop’art galerie têt’de l’art 70A Morsbach Catégories d’Évènement: Morsbach

pop'art

Vendredi 24 mars, 09h00

galerie têt'de l'art 70A

accueil de 3 groupes de 8 enfants accueillis dans les 3 maisons d'assistantes maternelles de Forbach et Morsbach

animation d'un temps de peinture avec un artiste peintre

exposition des oeuvres dans la galerie d'art le 2 avril après midi à partir de 15h (entrée libre et gratuite)

galerie têt'de l'art 70A
70 A RUE NATIONALE 57600 FORBACH
Morsbach 57600 Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-03-24T09:00:00+01:00 – 2023-03-24T12:30:00+01:00

