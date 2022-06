Galerie terra Viva – Powers Colors Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: 30700

Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Du 31 juillet au 31 août 2022, la galerie Terra Viva, spécialisée en céramique contemporaine, propose une exposition ayant pour titre « Power Colors ». A travers une sélection internationale exceptionnelle, la couleur est mise à l’honneur. Combinée avec la matière, la forme ou la lumière, elle offre mouvements, contrastes et surprises. Cinq artistes (Pippin Drysdale, Kyle Johns, Kim L. Pace, Aline Schmitt, Judit Varga) jouent avec les coloris pour sublimer leurs propos. Veuillez trouver en pièce jointe le dossier de presse présentant plus largement cette exposition événement. Photographies des œuvres de l’exposition ICI galerie@terraviva.fr galerie@terraviva.fr Droits gérés

